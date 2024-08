BYD Seal | ricarica veloce e interni rinnovati per il mercato cinese

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di martedì 13 agosto 2024) La BYDriceve un restyling in Cina con nuove tecnologie e un’architettura a 800 V per ricariche più rapide Lanciata in Europa nel 2023 come concorrente diretta della Tesla Model 3, la BYD, ha ricevuto un primo restyling, che è stato appena presentato in Cina. Questo aggiornamento introduce diverse novità, concentrandosi principalmente su un’architettura a 800 V per le batterie e un significativo ribasso dei prezzi. L’aggiornamento dellamigliora notevolmente le prestazioni di. Con il passaggio da un’architettura a 400 V a una a 800 V, la velocità diè aumentata, permettendo alla batteria di passare dal 10% all’80% di carica in soli 25 minuti, rispetto ai 37 minuti precedenti.