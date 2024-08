Avatar | James Cameron vuole dirigete i prossimi tre film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 13 agosto 2024)trenon ha intenzione di lasciare la sedia di regia del franchise di. In un’intervista con The Hollywood Reporter, il regista ha spiegato che ha intenzione di dirigere anche itre capitoli della serie, dopo aver portato in sala i primi due e aver già realizzato il terzo. “Certo. Assolutamente. Voglio dire, dovranno fermarmi. Ho un sacco di energia, amo fare quello che faccio. Perché non dovrei? E sono scritti, a proposito. Li ho appena riletti entrambi circa un mese fa. Sono storie fantastiche. Devono essere realizzati. Guarda, se vengo investito da un autobus e sono in un polmone d’acciaio, qualcun altro lo farà.” Nel corso del D23 appena svoltosi ad Anaheim, Disney ha diffuso il titolo ufficiale del terzodi, che si intitolerà: Fire and Ash.