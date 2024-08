Asl Napoli 3 c’è carenza di medici specializzati Incarichi della durata di sei mesi pubblicato l’avviso

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 13 agosto 2024) Dall’Asl3 Sud un avviso di manifestazione di interesse per il conferimento didi regime autonomo,di sei, per un massimo di 38 ore, per essere impiegati nei presidi ospedalieri del territorio. L’obiettivo è colmare ladi personale medico di alta specializzazione nei nosocomi del territorio che copre 56 comuniprovincia. Una modalità, spiega l’Azienda sanitaria, “che lascia sempre aperta, senza limiti temporali, la possibilità per idi aderire”. “Il nostro intento è chiaro – ha spiegato Giuseppe Russo, direttore generale dell’Asl3 Sud – Vogliamo usare tutti i mezzi a nostra disposizione, in accordo con le indicazioni proposte dall’amministrazione regionale, per colmare ladi personale medico che rischia di ripercuotersi sulla qualità dell’assistenza sanitaria.