Zio Frac galoppa forte Brigante | Lo metterei nel lotto è in condizione

(Di lunedì 12 agosto 2024) di Laura Valdesi SIENA Alba. Afa che toglie il respiro. Palchi stracolmi. Il rumore degli zoccoli sul tufo che sarà osservato speciale per l’Assunta. Perché se a luglio pioveva, sabato si sono sfiorati i 40 gradi in città. E dunque è più friabile. Non ci sono state comunque cadute nelle sei batterie indispensabili per capire se virare sugli esperti di nome, come reclamano alcuni fantini vedi Gingillo, oppure formare unpiù equilibrato con qualche esordiente. Trenta i cavalli a cui i veterinari avevano chiesto il serio impegno. L’ha fatto Zio, uno dei più attesi, montato nella seconda batteria da Bellocchio.ndo insieme a Tale e quale, condotto da Carburo. "Rivederlo fra i dieci? Inutile fare a me queste domande. Faccio il fantino e sono squalificato, non lo posso montare. Ho preparato il cavallo e sta bene, se lo prendono sono contento.