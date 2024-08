Velasco il rivoluzionario | Spero che questa vittoria dia una spinta alla parità

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) dall’inviato Leo Turrini "Sì, amico mio:non è del sottoscritto. È delle ragazze, che hanno scritto una altra pagina della silenziosa rivoluzione femminile. Nel mondo e anche nel nostro Paese, dove c’è ancora tanto da fare per una veratra uomo e donna". Da quanto tempo conosco Julio? Quarant’anni o giù di lì. L’ho visto trionfare e perdere, perdersi e ritrovarsi. Adesso ha 72 anni e ha coronato l’inseguimento al Sacro Graal, l’oro olimpico. Non lo ammetterà mai, ma è un uomo finalmente in pace con se stesso. "Ma no, non lo ammetto perché non è vero - sospira -, io detesto le ossessioni. Sì, ad Atlanta con i maschi perdemmo al tie break. Però è sempre stato assurdo ricordarci più per quella sconfitta che per la collezione di trionfi. Siamo strani, noi italiani, se hai vinto devi vincere sempre, che assurdità". Eh, Giulio mio, siamo strani sì.