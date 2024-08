Resistenza | Parrini ' risarcire eredi vittime Sant' Anna di Stazzema'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Roam, 12 ago. (Adnkronos) - "Oggi ottantesimo anniversario dell'eccidio didi, la più emblematica e sanguinosa delle stragi nazifasciste perpetrate in Toscana, a livello nazionale la seconda più grave per numero di uccisi dopo Marzabotto. Vivo questa ricorrenza con dolore e amarezza particolari, perché in una circostanza così profondamente significativa viene automatico pensare al fatto che il Governo continua a rendersi responsabile di un'abnorme inadempienza eludendo un suo preciso dovere morale, civile e umano: quello di fare pienamente giustizia in favore di coloro che hanno subito la più gigantesca delle ingiustizie". Lo afferma il senatore del Pd Dario, vicepresidente della commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama.