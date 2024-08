Polly Pocket celebra 35 anni con una casa a grandezza naturale | tutti i dettagli

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 12 agosto 2024), mini bambola diMattel icona degliNovanta, prende letteralmente vita con una trasformazione epica. Perre il suo 35°versario, infatti, l’iconicadidiventa una vera e propria dimora a, pronta ad accogliere ospiti su Airbnb.diventa, dunque, speciale host e invita i fan più affezionati a vivere un’esperienza unica nel celebre Cofanetto Vintage Pigiama Party. “Non vedo l’ora di accogliervi per festeggiare il mio compleanno nel mio cofanetto più epico di sempre!”, sono le parole di. “Ci divertiremo con un pigiama party davvero speciale nella mia città natale, Littleton, in Massachusetts, dove renderemo straordinario l’ordinario. Vi aspettano avventure incredibili, a partire dall’esplorazione del mio armadio, pieno di moda vintage, fino alle sorprese che ho nascosto in ogni angolo della