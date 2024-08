Oroscopo Paolo Fox martedì 13 agosto 2024 | Ariete energico

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 12 agosto 2024) L’diFox per oggi,13La Luna sarà in ottima posizione: tu avrai una buona dose e di energia e vitalità. In generale, questa settimana si preannuncia molto stimolante, sia in amore, sia nel lavoro. Problemi pratici e legali in via di risoluzione Toro Dovresti programmare qualcosa di speciale per Ferr, perché avrai buone stelle dalla tua parte. L’unico cruccio resterà quello dei soldi. Stai vivendo un’estate all’insegna del risparmio e dei problemi economici e lavorativi. Fine settimana interessante per l’amore Gemelli Sono stelle significative per la tua professione, un po’ più incerte per l’amore. Talvolta tendi a scappare quando incontri la persona giusta, per timori inutili. Non lasciare che vinca la paura di innamorarsi.