Mercato e primi test Mesola preso Marcolini Portuense Melandri firma

(Di lunedì 12 agosto 2024) Le peggiori previsioni della vigilia si sono verificate: i tempi di recupero di Tommaso Pittaluga, vittima nei giorni scorsi di un malore che l’ha costretto al ricovero in ospedale, saranno molto lunghi, almeno sei mesi. Ilè stato costretto a ricorrere al: tesserato a tempo di record Matteo, 39 anni, ex Spal, tanta serie D ed Eccellenza, dalle nostre parti ha trascorsi nel Masi Torello Voghiera, svincolato dopo le ultime stagioni disputate a Comacchio. Ha molta esperienza e un fisico ancora integro. Pittaluga era il capitano e dettava i tempi di gioco,ha la stessa esperienza ma non farà lo stesso ruolo, ma il centrale difensivo, al fianco di Telloli. Per quanto riguarda il calcio giocato, ilsabato ha varcato il Po e ha giocato la prima amichevole stagionale, a Rovigo.