Guerra Israele-Hamas le ultime notizie | DIRETTA

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 12 agosto 2024)live dellatraoggi, lunedì 12 agosto A più di dieci mesi dagli attentati del 7 ottobre in, latra lo Stato ebraico enella Striscia di Gaza non si ferma: i morti sfiorano quasi i 40mila mentre i feriti sono ormai praticamente a quota 92mila. Si attende il 15 agosto per la ripresa dei negoziati per un cessate il fuoco mediati da Stati Uniti, Egitto e Qatar. Di seguito ledi oggi, lunedì 12 agosto 2024, sullatraa Gaza, con Hezbollah in Libano e la crisi in corso in Medio Oriente.In aggiornamento