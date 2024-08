Elicottero si schianta sul tetto dell' hotel | eliche in piscina panico tra i turisti | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Dramma e fuggi fuggi all'Hilton a Cairns, nel nord'Australia. La notte scorsa, intorno all'1.50, unsi èto sul'albergo provocando un incendio e scatenando ilgenerale. Alcuni, che hanno immortalato l'impatto, sono diventati virali sui social. In uno di questi si vede una densa colonna di fumo alzarsi dal'edificio. Morto il pilota, l'unico a bordo del velivolo, mentre centinaia di ospitia struttura sono stati evacuati per via del rogo originatosi dallo schianto. Le autorità australiane hanno spiegato in un comunicato stampa che "il pilota e unico occupante'aereo è stato localizzato e dichiarato morto: sono in corso accertamenti forensi per identificarlo formalmente". Dopo l'impatto, unae pale del velivolo è caduta nella, come riferito dai servizi di emergenza locali.