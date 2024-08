Ecco come la mortadella racconta i danni dell' overtourism Il New York Times critica Bologna Il sindaco | Un insulto

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 12 agosto 2024) «La mia amata città natale si è trasformata in un inferno turistico. Dobbiamo davvero viaggiare in questo modo?» scrive sul Newla giornalista italiana Ilaria Maria Sala parlandoa sua. Nell'articolo pubblicato sul Newche denuncia l', Sala: «Poco più di dieci anni fa,, la mia città natale, non era considerata una grande destinazione turistica. I gruppi turistici arrivavano, ma la città era conosciuta soprattutto per essere il luogo in cui si trovava unae più antiche università d'Europa. Anche la sua cucina - piattitortellini e tagliatelle - era un'attrazione, ma in modo sommesso». Il mortaificio chiamatoLe compagnie aeree low-cost, gli affitti a breve termine e i social media hanno cambiato tutto.