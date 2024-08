Dalla D col Ravenna all’Altamura in Serie C Mattia Marino alla corte del ds Grammatica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 agosto 2024) Un altro giovane reggiano approda al calcio professionistico, con il difensore laterale di sinistrache daldiD passadiC.(foto), che ha solo 19 anni, è figlio di Roberto, grande hockeista degli anni ’90, ed ha iniziato la sua carriera a livello giovanile nelle file del Bologna. Poi è passato alle giovanili della Juventus, a quelle del Parma, per debuttare tra i grandi nella passata stagione adove tra campionato e Coppa Italia ha collezionato 32 presenze, 2 gol e 5 assist. Dotato di ottima velocità sulla fascia, ha pure un buon tiro che peraltro fatica a concretizzare considerato il suo ruolo. Ad Altamura, neo promossa e inserita nel girone C, è giunto quest’anno proprio dalil ds Andrea(anche ex Reggiana) che ha dimostrato di credere inportandolo con sé in Puglia. c. l.