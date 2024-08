Dal Belgio accordo tra il Napoli e il Chelsea per Lukaku chiuso da settimane

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 12 agosto 2024) Antonio Conte aspetta Romeu, non lo ha detto apertamente sabato sera, ma lo ha lasciato intendere a chiunque abbia ascoltato. Oggi Sky parla di un’offerta ufficiale delalper l’attaccante belga di 25 milioni più 5 di bonus. Ilattende in tempi brevi la risposta del. Dopodiché in caso di risposta negativa, ildirotterebbe quei soldi su Neres del Benfica. Il giornalista belga Sacha Tavolieri invece scrive su X che l’tra ile Blues, per il trasferimento di Romelu, èoramai da tempo, ma è tutto fermo a causa di Osimhenhanno già definito dale condizioni per unper Romeluha concordato c i termini personali per untriennale. MA QUELL’AFFARE dipende dal futuro di Victor Osimhen.