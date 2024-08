A Palermo c' è una trattoria di mare che lavora pesci di fondale e grandi crudi da abbinare a vini artigianali

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 12 agosto 2024) Via dei Cassari in quasi 15 anni ha cambiato volto. Un tempo era una stradicciola malconcia e poco praticata, soprattutto di notte, a passarci ora è uno degli epicentri della movida palermitana, dove i locali hanno occupato via via le botteghe e poi anche il selciato, a partire da un nucleo fondativo firmato dal duo Virga & Milano. Sono loro i visionari che dal primo locale – Gagini, tutt'oggi l'ammiraglia del gruppo, dove opera l'ottimo e imprevedibile Mauricio Zillo – hanno colonizzato un ampio angolo di strada, accanto e di fronte all'ex laboratorio dello scultore Antonello Gagini, creando un polo di rinascita culturale e gastronomica del centro storico di