Volley femminile Paola Egonu si consacra senza discussioni come giocatrice più forte del mondo! Una Olimpiade da puro fenomeno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024)si ètalapiùdelal termine di un’autentica cavalcata inscenata alle Olimpiadi di Parigi 2024 e conclusa con la conquista della medaglia d’oro da parte dell’Italia. L’opposto ha vinto nitidamente i due scontri diretti con quelle che erano le avversarie di riferimento, le altre due pallavoliste ritenute ai vertici del panorama internazionale: nei quarti di finale ha surclassato la serba Tijana Boskovic (19 punti pari, ma 53% contro 42% in fase offensiva e un maggiore impatto nei momenti caldi) e in semifinale ha annichilito la turca Melissa Vargas (24 punti contro 17, 49% contro 39% in attacco). L’Italia ha tramortito prima le Campionesse dele poi le Campionesse d’Europa con un doppio 3-0 che non ammette repliche, spintadubbio dalla sua bomber che però non è stata il terminale unico e indiscusso della nostra Nazionale.