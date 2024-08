Toscana in festa con le azzurre del volley | Kate Antropova Sarah Fahr e Carlotta Cambi protagoniste dell’impresa olimpica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 agosto 2024) Firenze, 11 agosto 2024 – C’è un bel pezzo dinello storico trionfo delledella pallavolo che hanno vinto l’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, dominando le statunitensi in finale. Nella squadra allenata da Julio Velasco, hanno giocato la “piombinese” d’adozionedi Montopoli Valdarno. Va ricordato chegioca a Scandicci nella Savino Del Bene. "Oro Olimpico per l'Italia e orgoglio immenso per lagrazie a! La nostra pantera di Piombino, con un muro insormontabile e una grinta da campionessa, ha portato l'Italia sul tetto del mondo. Oggi ha scritto la storia, dimostrando che con il cuore e la determinazione i sogni diventano realtà. Piombino e tutta lati abbracciano,!". Lo ha scritto sul suo profilo X il presidente della Regione, Eugenio Giani.