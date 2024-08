Riforme Donzelli FdI | Determinanti stiamo cambiando l' Italia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 11 agosto 2024) (Agenzia Vista) Roma, 10 agosto 2024 Dai ministri ai militanti "siamo tutti impegnati, sulle spiaggene e in altri luoghi di villeggiatura, per spiegare nel dettaglio quantosiano leattuate dall'esecutivo di Meloni". Lo ha detto Giovanni, responsabile nazionale Organizzazione di Fratelli d', in occasione dell'evento del partito "l'" a Pescara.ha illustrato gli aspetti salienti delle quattrocruciali al centro della programmazione del governo Meloni: fisco, giustizia, premierato e autonomia differenziata. Presenti tutti i vertici di Fratelli d'Abruzzo, il presidente della Regione Marco Marsilio, i parlamentari Etelwardo Sigismondi, Guerino Testa e Guido Liris, e i coordinamenti provinciale e cittadino al completo. ( FbFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev