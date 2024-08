Il trionfo nel volley e il record di medaglie eguagliato ma anche quarti posti e delusioni | cos’è andato e cosa no nell’avventura azzurra a Parigi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Una straordinaria Italconquista il 12esimo oro italiano a questi Giochi Olimpici di2024 dominando (peggio: devastando) le campionesse olimpiche statunitensi con un secco 3-0 (25-18; 25-20; 25-17). Il successo, dai molti e profondi significati, va oltre il mero risultato sportivo: è stato infatti ildi un collettivo in cui ogni schiacciata poderosa di Paola Egonu, la migliore giocatrice del torneo e del mondo, e quelle altrettanto velenose di Myriam Sylla, erano formidabili smash contro il razzismo, gli insulti e l’odio in Rete da esse costantemente subìti, per il colore della pelle, perché “non pure italiane”, perché “donne libere”, come rivendica fieramente Paola affermando la sua bisessualità. Troppo, per certa gente che vive nel nostro Paese.