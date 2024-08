Corteggio nuovo corso Il vescovo alla città | | Diamo concretezza alla parola inclusione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 agosto 2024) PRATO "Sappiamo tutti dire che a Prato convivono 124 etnie, ma sfido a dare un volto e una consistenza a quelle persone, a capire chi sono". Giovanni Nerbini,di Prato, ha lanciato la proposta di aprire la festa dell’8 Settembre anche alle comunità straniere presenti in, facendole sfilare lungo il corteo con gli abiti tipici del loro paese. In un certo senso si tratta di una vera rivoluzione per la festa più antica e ancoratatradizione pratese. Monsignor Nerbini, da dove nasce la sua proposta? "L’idea è nata semplicemente dal constatare come le comunità procedano secondo il criterio di Moro: su rette parallele, ognuna va nella propria direzione senza contatti". Succede anche perché ci sono degli impedimenti oggettivi.