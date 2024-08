Tre intitolazioni in arrivo Rotonde per le Staffette don Favaretto e Sartelli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) Nuovein vista per tre importanticittadine, oggi senza denominazione, che verranno presto dedicate rispettivamente a don Dino, all’artista Germanoe allepartigiane. Così ha deciso la Giunta, attraverso una recente delibera già trasmessa ad Area Blu per i relativi adempimenti e, per conoscenza, alla Prefettura di Bologna. Il provvedimento ha già avuto, nelle scorse settimane, il parere favorevole della commissione Toponomastica del Comune. Nel caso di don, è stata la Fondazione Santa Caterina, attraverso il presidente e rappresentate legale Renzo Bussi, a presentare istanza di intitolazione al sacerdote della rotatoria tra le vie Nardozzi, Cavour, Andreini e Carducci, nei pressi dell’istituto religioso.