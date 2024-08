Schianto fatale durante il volo L’addio a Ludovico Vanoli papà e base jumper | Era un’esplosione di vita

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 agosto 2024) Milano, 10 agosto 2024 – Lacrime. Silenzi. La morte didi 41 anni e tra i fondatori del parco acquatico “Wakeparadise“, che ha perso ladopo essersi schiantatoun lancio con la tuta alare, sconvolge gli amici. “Sono distrutto, non posso crederci. Ci eravamo visti un mese fa l’ultima volta, prima delle vacanze. Lo conoscevo bene:eradi. Una persona tanto calma quanto amante dell’avventura”, dice Federico Illuzzi, titolare del locale “La casa del gelato“ a Peschiera Borromeo, di fronte all’Idroscalo, con vista sul parco acquatico per gli sport con la tavola, come surf e wakeboard, disciplina che nasce dalla fusione tra lo sci nautico e lo snowboard, di cuiera appassionato. Non solo: amava anche il lancio col paracadute el’inverno era un insegnante di snowboard a Madonna di Campiglio, in Trentino.