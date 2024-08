Scarcerato l’ex br Boccaccini La rabbia del figlio di Marco Biagi | mio padre ucciso di nuovo

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 10 agosto 2024)terrorista rosso Simoneè uscito venerdì mattina dal carcere di Alessandria dove stava scontando la pena per aver preso parte all’omicidio del giuslavoristail 19 marzo 2002 a Bologna dalle Br-Pcc. Lo riporta il Corriere della Sera ricordando che il 64enne fiorentino all’epoca dei fatti era idraulico dipendente del Comune di Firenze e sindacalista delle Rdb. Simonein anticipo per buona condotta La scarcerazione anticipata sarebbe figlia – spiega il quotidiano – di una riduzione di pena di 10 mesi e della buona condotta in carcere riconosciuta dal Tribunale di Sorveglianza di Alessandria. Per l’omicidioera stato condannato a 21 anni in via definitiva per aver partecipato ai pedinamenti del professore universitario consulente del Ministero del Lavoro nei presi e nei giorni che hanno preceduto l’agguato.