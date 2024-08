Parigi 2024 Bach sul pugilato alle Olimpiadi | Il Cio lo organizzerà solo con un partner affidabile

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024) Intervenuto in conferenza stampa, il presidente del Cio Thomasha fatto chiarezza sul futuro delnel programma olimpico: “Credo che non possiamo aspettarci una decisione definitiva prima del prossimo anno. Spero che riusciremo ad avere una risposta nella prima metà del 2025“.ha quindi messo in chiaro: “Senza un, il Cio nonil. Dovranno organizzarsi con una nuova federazione se vogliono che gli atleti continuino a lottare per le medaglie“. In meritopolemiche relativeatlete intersex, l’algerina Imane Khelif e la taiwanese Lin Yu Ting, invece: “Sono donne e hanno il diritto di parteciparecompetizioni. Test per i cromosomi? Ci è stato detto che potrebbero essere contro i diritti umani in quanto invasivi.