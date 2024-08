Il debutto del Renate Col Novara non si scherza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 agosto 2024) Primo esame a due settimane dall’inizio del campionato per ilche alle 18 ospita a Meda ildi Jack Gattuso. Vale per il primo turno di Coppa Italia, chi vince se la vedrà con una tra Lecco e Milan Under 23. Formazione? Tra i pali Ombra, la difesa a quattro avrà Anghileri a destra e Riviera a sinistra, scelte obbligate in mezzo con Auriletto che farà coppia con ogni probabilità con Gardoni. Spedalieri e Pelizzari si sono allenati col contagocce e non hanno il ritmo partita, mentre non rientra più nel progetto Marcello Possenti (foto Peruzzetto), aggregato alla squadra per la preparazione, ma non convocato e pronto a essere piazzato altrove. I dubbi si concentrano a centrocampo. Se non appare in dubbio la presenza di Vassallo, c’è un doppio ballottaggio sulle mezzali con Bonetti e Ciarmoli da una parte e Currararino e Mazzarotti dall’altra.