Francia-Stati Uniti oggi in tv orario finale basket Olimpiadi 2024 | programma streaming dove vederla

(Di sabato 10 agosto 2024) Siamo arrivati al termine del torneo dimaschile alledi Parigisabato 10 agosto alle 21:30, alla Bercy Arena di Parigi (), si assegna infatti la medaglia d’oro tra i padroni di casa dellae glidetentori del titolo – alle 11:00, invece, la sfida per il bronzo tra la Germania e la Serbia. I transalpini vogliono vendicare la sconfitta di tre anni fa a Tokyo 2021, sfruttando il tifo favorevole dopo aver battuto nei quarti dila Germania campione del mondo per 73-69 con 17 punti di Guerschon Yabusele e Victor Wembanyama decisivo. Non sarà facile contro la rappresentativa americana, ma i francesi ci credono. Glihanno tremato e non poco in semicontro la Serbia di Nikola Jokic, che nel primo tempo aveva toccato anche il massimo vantaggio a +16.