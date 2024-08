Calciomercato Udinese ecco Sanchez | l’indizio sui social | FOTO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

E' praticamente fatta per il ritorno in bianconero di Alexis. Il club bianconero ha ha appena lanciato un indiziosul ritorno del cileno: un leone campeggia in tutti i canali ufficiali del Club. Subito dopo è stata posta una bandiera cilena. Già da ieri sera il fuoriclasse cileno è stato avvistato in città e l'ufficialità è attesa a breve. Nella sua prima esperienza a Udine,ha collezionato 112 presenze con 21 reti. E' reduce dall'esperienza all'Inter.