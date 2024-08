Box Office USA | It Ends With Us a sorpresa primo venerdì

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di sabato 10 agosto 2024) ItUs – Siamo noi a dire basta si preannuncia come la grandedi questa pazza estate 2024. Mentre la maggior parte degli analisti si aspettavano il terzo primato consecutivo nel BoxUSA per Deadpool & Wolverine, la pellicola drammatica con Blake Lively (che è poi la moglie di Ryan Reynolds/Deadpool)ha staccato il probabile biglietto vincente verso la vetta nell’intero weekend. Secondo i dati offerti da The Numbers, infatti, ItUsha incassato una cifra stimata di 24 milioni di dollari (comprese le anteprime), partendo direttamente in testa al botteghino. Con una partenza di questo genere, gli analisti sembrano ora più che convinti che il film possa tranquillamente aprire nel weekend con circa 50 milioni, ben oltre le più rosee aspettative pre-release.