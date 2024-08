Ambiente anni di immobilismo e ricette che arrivano da altri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) "Siamo ancora una volta davanti ad una ‘Giunta a rimorchio’, che non dà corso alle proposte dei consiglieri di minoranza per poi fare credere che le idee sono proprie". Così il capogruppo di Vola, Ancora e Riformisti per Falconara Marco Baldassini, puntando il dito sul neoassessore all’Elisa Penna dopo le parole pronunciate in merito ai progetti di salvaguardia, bonifica e depurazione delle acque del fiume Esino e della sua foce a Rocca Mare, provando a coinvolgere i soggetti che rientrano nel ‘Contratto di Fiume Esino’ e grazie alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. "L’assessore Penna, nonostante la sua militanza danella Lega Falconara e attiva politicamente candidandosi alle Amministrative 2018, forse non è stata molto attenta a quanto è stato proposto e spiegato", dice Baldassini.