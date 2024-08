Aldilà del GF l’amicizia di Garibaldi e un ex gieffino lontano dalle telecamere

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 10 agosto 2024) Dopo Il Grande Fratello continuatra due ex gieffini: stiamo parlando di Giuseppee Lorenzo Remotti Sono passati cinque mesi dalla fine del Grande Fratello 8 e presto inizierà la nuova edizione del reality più seguito di Canale 5. E se al Gf sono nati molti amori, alcuni proseguono ancora oggi, altri sono naufragati, al reality di Signorini sono nate tantissime amicizie che durano nel tempo. Abbiamo spesso parlato nei nostri articoli di Giuseppe, uno dei protagonisti dello scorso GF, di solito però il suo nome è stato accostato a quello di Beatrice Luzzi per via del flirt che si è consumato nella casa più spiata d’Italia. Ma oggi parliamo invece delcalabrese in un’altra veste, quella di amico. Infatti, nonostante la breve permanenza di Lorenzo Remotti al reality show, ha conservato con lui una bella e sana amicizia.