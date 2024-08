A che ora Italia-USA programma finale volley femminile Olimpiadi | programma canale streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024) Domani, domenica 11 agosto (13.00), c’è un appuntamento con la storia. Si gioca-USA,per l’oro delle2024 di. Le azzurre sono già sicure di mettersi al collo per la prima volta nella storia una medaglia, ma salire sul gradino più alto del podio a Cinque Cerchi spedirebbe questa squadra ancora più dentro la leggenda dello sportno. Un torneo fino a questo momento favoloso quello delle ragazze di Julio Velasco, sempre capaci di reagire alle difficoltà e mettere in campo una pallavolo assolutamente di livello assoluto. L’ha perso un solo set in tutte le, il secondo della prima partita contro la Repubblica Dominicana. Da quel momento solo vittorie per tre a zero: Olanda, Turchia, Serbia ai quarti, ancora Turchia in semi. E spesso mostrando una tenuta psicologica pazzesca rimontando diversi parziali.