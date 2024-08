Viaggio di ordinaria diseguaglianza nella sanità torinese | è ora di applicare la Costituzione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) di Michele Sanfilippo Vorrei raccontare undi. Mia figlia è caduta e un’ambulanza l’ha portata al Centro Traumatologico Ortopedico (CTO, un ospedale che per i torinesi è sempre stato un punto di riferimento per chi ha subito traumi) dove, dopo circa 3 ore di attesa (neanche troppe per gli standard di Torino), le hanno diagnosticato una frattura alla rotula della gamba destra, che richiede un’operazione chirurgica. Una frattura molto dolorosa e invalidante. Invece di operarla, dopo averle ingessato la gamba, l’hanno rimandata a casa dicendole che l’operazione l’avrebbero fatta più in là, facendole capire che “più in là” avrebbe potuto significare anche un mese e suggerendole, voglio sperare a fin di bene, di trovare una soluzione “alternativa” che avrebbe senz’altro accorciato i tempi.