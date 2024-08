Una morte orribile Anna Laura Pilia annegata di fronte agli occhi di tutti | aveva soltanto 10 anni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 9 agosto 2024) Ladi, una bambina di soli 10, ha scosso profondamente la comunità di Arbatax e dell’intera Ogliastra. Il tragico incidente è avvenuto l’8 agosto 2024, mentre la giovane partecipava a una lezione di vela., originaria di Tortolì, era impegnata in un corso di vela quando la sua barca a vela monoposto, un Optimist, si è rovesciata nelle acque del porto di Arbatax, vicino al molo. Secondo le ricostruzioni, l’incidente è avvenuto intorno alle 17:30. >> Bimbo di 19 mesi bloccato in auto col caldo torrido, l’allarme del nonno: i carabinieri lo salvano Durante la lezione, la barca diha subito una scuffia, un evento comune nelle attività veliche, ma che in questo caso ha avuto conseguenze tragiche.