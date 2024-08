Tennistavolo la Francia conquista uno storico bronzo nella prova a squadre alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) Launa storica medaglia dimaschiledi Parigi 2024. Si tratta della prima medaglia di sempre per i transalpini, che hanno superato clamorosamente il Giapponefinale per il 3°-4° posto al quinto e decisivo match. L’eroe è Felix Lebrun, giànell’individuale, che ha vinto entrambi i suoi match di singolare contro Tomokazu Harimoto e soprattutto Hiroto Shinozuka, in quella che è stata la vittoria che ha regalato la medaglia alla squadra francese. Unache era partita benissimo con il doppio Simon Gauzy/Alexis Lebrun. Il Giappone era poi riuscito a pareggiare, vincendo il terzo e quarto incontro con Shunsuke Togami e Tomokazu Harimoto. Alla fine, però, lo straordinario Felix Lebrun ha superato 3-1 Hiroto Shinozuka, soprattutto in un ultimo incredibile set da 13-11.