Nuovi attacchi ucraini in territorio russo In fiamme aeroporto militare di Lipetsk a 300 km dal confine

(Di venerdì 9 agosto 2024) Almeno nove persone sono rimaste ferite nella notte a causa di un “massiccio attacco con droni” nella regione russa di, a circa 300 kilometri dalcon l’Ucraina, che ha “danneggiato un’infrastruttura energetica“. Lo ha annunciato su Telegram il governatore della regione, Igor Artamonov, aggiungendo che quattro villaggi sono stati evacuati. In precedenza, il ministero delle Emergenze locale aveva reso noto che un incendio è scoppiato in undella regione. Artamonov si è limitato a parlare di “detonazione di oggetti esplosivi” senza menzionare l’, ma secondo Rbc-Ucraina le esplosioni sono avvenute probabilmente nella struttura. Il governatore Artamonov, ha annunciato lo stato di emergenza suldel distretto municipale. In precedenza Artamonov aveva reso noto che quattro villaggi sono stati evacuati.