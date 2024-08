Nuoto di fondo Domenico Acerenza | Ho dato tutto nel finale ero oltre le mie forze

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024)è anvicino all’alloro della vita. Il ventinovenne di Potenza ha lottato fino all’ultima bracciata per un posto sul podio nella 10 chilometri didialle Olimpiadi, ma le acque della Senna gli regalano purtroppo un quarto posto, l’ennesimo dei Giochi della spedizione italiana. L’azzurro è rimasto tra i migliori fino alla fine, rimanendo in scia a Kristof Rasovsky, Oliver Klemet e David Betlehem. Mentre i primi due hanno trovato nelil ritmo giusto per andare a giocarsi l’oro, con l’ungherese trionfante,ha provato ad anticipare la volata, venendo però bruciato dall’altro magiaro e lasciandolo così con la medaglia di legno in mano. “Non so nemmeno che dire, sono morto – debuttaai microfoni Rai – Ho, mi sono divertito.