Matilde Gioli paparazzata con Luca Marziani | le foto che svelano il nuovo amore dopo Marcucci

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di venerdì 9 agosto 2024) L’estate diè caratterizzata da una nuova fiamma e un ritrovato senso di spensieratezza: l’attrice, celebre per il ruolo della dottoressa Giulia Giordano nella fiction «Doc – Nelle tue mani», sembra aver voltato paginala fine della sua relazione con Alessandro. Recentemente,è stata vista in dolce compagnia di, campione d’equitazione e figura di spicco nel mondo ippico. Le immagini che li ritraggono insieme, pubblicate dal settimanale Oggi, confermano la nascita di un. I due sono stati immortalati mentre trascorrevano una giornata spensierata a Palmarola, una delle incantevoli isole pontine, in compagnia di alcuni amici. Questearrivano come una conferma delle voci che già circolavano, accendendo i riflettori su quella che sembra essere una storia d’appena sbocciata.