LIVE Vela Olimpiadi Parigi 2024 in DIRETTA | DIRETTA | Pianosi chiude ai piedi del podio Oro all’austriaco Bontus

(Di venerdì 9 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.23 Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa. Buon proseguimento di giornata con OA Sport. 15.22 L’austriaco si mette l’oro al collo, l’azzurro finisce purtroppo quarto, alle spalle dello sloveno Vodisek, argento, e del singaporiano Maeder. 15.21 Valentinvince la regata e l’oro. Nulla da fare per unche ci ha provato in tutti i modi ma deve restare giù dal. 15.18 Si entra nell’ultima boa:marca strettissimo. 15.17ha letto il vento in maniera straordinaria: ora è lui il primo. 15.15! Passa in testa alla prima boa 15.14 Vento sotto ai 10 nodi ora. 15.13 SI PARTEEEEEEEEE! 15.10 La giuria ha tergiversato un attimo. Ora mancano 2 minuti alla partenza. 15.08 Meno di tre minuti alla ripartenza. 15.06 C’è tanta tensione.