LIVE Arrampicata sportiva Olimpiadi Parigi in DIRETTA | momenti decisivi per il boulder e lead

(Di venerdì 9 agosto 2024) 13.23 E' il momento del giapponese Anraku, serve un 86 al nipponico per l'oro. 13.20 92.1 per Roberts, sarà almeno argento per il britannico, medaglia sicura anche per Schubert (Austria). 13.15 Ora le ultime due scalate maschili dell'Olimpiade, prima Toby Roberts (Regno Unito) poi Sorato Anraku (Giappone). 13.12 Super scalata anche per Ondra, anch'esso penalizzato dal, 96 per il ceco che è quarto. 13.10 Ora l'ultima prova di Adam Ondra (Repubblica Ceca). 13.07 Arriva un roboante 92.1 per lo spagnolo Alberto Gines Lopez, che è quarto per via del 24.1 raccolto nel. 13.01 Mancano Gines Lopez (Spagna), Ondra (Repubblica Ceca), Roberts (Regno Unito) e Anraku (Giappone). 12.58 SCHUBERT! E' una super prova quella dell'austriaco, la migliore fino a qui, arriva un 96 per il classe 1990 che va in testa a 139.