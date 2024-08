Librerie in Italia | i dati dell’osservatorio ALI

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Sono 3.706 leine occupano oltre undicimila addetti. Il 59,3% sono ditte individuali, il 22,4% sono società di persone, il 16,8% società di capitali, solo l’1,5% cooperative. In calo nel secondo semestre 2023 la fiducia delleindipendenti sull’andamento della propria attività economica, in previsione sono attese ulteriori difficoltà anche nella prima parte del 2024. Tengono, invece, i ricavi e l’occupazione, la previsione indica una successiva contrazione per il primo semestre del 2024. Sono questi alcunicontenuti nei risultati pubblicati dall’osservatorio semestrale ‘Nuove chiavi di lettura sul mondo delle: numeri, prospettive e tendenze’, svolta da Format Research per conto di ALI – Associazione Libraini.