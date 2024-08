La figuraccia mondiale che può far cadere Pedro Sanchez in Spagna

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) L'ex presidente della Generalitat catalana, Carles Puigdemont, fuggito ieri dopo aver partecipato a un evento a Barcellona nonostante un mandato d'arresto che pende sulla sua testa, si trova ora fuori dalla, Lo ha detto il suo avvocato, Gonzalo Boye. In dichiarazioni a RAC1 e Catalunya Radio, l'avvocato di Puigdemont ha affermato che l'ex presidente si trova da ieri "in un luogo sicuro, fuori da Barcellona, dalla Catalogna e dallo Stato". Il giudice della Corte Suprema che indaga su Carles Puigdemont ha intanto chiesto ufficialmente spiegazioni alla polizia catalana e al ministro degli Interni spagnolo sul volo che giovedì ha riportato il leader indipendentista in Catalogna per la sua fulminea ricomparsa a Barcellona.