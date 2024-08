Giappone in allerta | rischio megaterremoto spinge il premier a restare nel Paese

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 9 agosto 2024) Ilsi trova in uno stato dicrescente dopo due significative scosse di terremoto registrate in rapida successione. Ieri una scossa di magnitudo 6,9 ha colpito il, seguita oggi da un sisma ancora più potente di magnitudo 7,1. Gli esperti avvertono che ildeve prepararsi alla possibilità di un “”, un evento sismico di proporzioni devastanti che potrebbe colpire ilentro i prossimi trent’anni. A seguito degli eventi sismici, il primo ministro Fumio Kishida ha preso la decisione di annullare un viaggio programmato in Asia centrale, che avrebbe incluso visite in Kazakistan, Uzbekistan e Mongolia, oltre alla partecipazione a un vertice regionale.