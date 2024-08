FOTO San Giovanni a Piro il toccante omaggio alla memoria dell’escursionista Gautier

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 9 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn mazzo di fiori e una preghiera per ricordare il turista francesemorto nel 2019, a Pianoro di Ciolandrea, nel comune di San, durante un’escursione in montagna. La mattina del 9 agosto 2019 una telefonata al 118 fu l’ultima disperata richiesta d’aiuto dello sfortunato escursionista francese Simonil cui corpo venne rinvenuto privo di vita il 18 agosto. Una storia che sconvolse l’intera comunità cilentana, i familiari e gli amici di Simon accorsi dFrancia. Nel 2020, il Comune di Sanper ricordare il giovane escursionista, ha conferito la cittadinanza onorariadi Simon esua mamma, Delphine Godard. Questa mattina, come ogni anno, il sindaco della città di San, Ferdinando Palazzo, ha deposto un mazzo di fiori sul sentiero che porta il suo nome.