Civitanova Marche 14enne denuncia una violenza sessuale | fermato un 25enne

(Di venerdì 9 agosto 2024) Una ragazzina di 14 anni hato ai carabinieri di(Macerata) di essere stata violentata da un ragazzo di 25 anni dopo una serata trascorsa in un locale sul lungomare. Lasarebbe avvenuta nella notte tra martedì 6 agosto e mercoledì 7 agosto, nel quartiere di San Marone. Il, senza fissa dimora, di origine marocchina, in serata è stato sottoposto a fermo. L'accusa è diaggravata dalla minore età della vittima e dalla cessione di droga. Il giovane verrà portato al carcere di Montacuto di Ancona. Questa mattina i carabinieri dilo avevano portato in caserma per le procedure di identificazione. La pm Stefania Ciccioli ha chiesto la misura cautelare per pericolo di fuga e reiterazione del reato. Nelle prossime ore l'udienza di convalida del fermo. Sequestrato il telefonino della vittima.