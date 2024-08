Anticipazioni The Family Ultima Puntata | Cihan Viene Assassinato!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di venerdì 9 agosto 2024)Theperde la vita durante un ennesimo attentato, per proteggere Aslan. Quest’ultimo vuole vendetta! Thecontinua in Italia ed appassiona sempre milioni di telespettatori ogni pomeriggio. In Turchia, invece, la soap opera si è già conclusa con un finale dolceamaro che ha portato al tragico omicidio di. Infatti l’uomo è statoin occasione di un evento che sarebbe dovuto essere di gioia. Ma ecco che cosa sta per succedere.Theal matrimonio di Yagmur ed Eko! Nel corso delle puntate turche di The, il rapporto tra Yagmur ed Eko continua a svilupparsi. Nelle puntate in onda in Italia i due hanno appena iniziato a conoscersi, ma successivamente tra loro continua a sbocciare qualcosa di sempre più profondo.