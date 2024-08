A Villa delle Rose arte e non religioni | in un solo giorno raccolte 400 firme

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) Alzata di scudi contro la decisione di destinare, in via Saragozza, a luogo di incontro trae cultura. Contro la proposta è stata lanciata una petizione che, nel giro di unha raccolto quasi 400. Nel testo dell’iniziativa (sulla piattaforma Change.org) si legge: "Il sindaco di Bologna Matteo Lepore annuncia chediventerà dal 2025 casa dell’incontro e del dialogo trae culture (un progetto di Comune, Unibo, Chiesa di Bologna, Comunità ebraica e Comuncità islamica, i cui lavori, dovranno iniziare in autunno, ndr).è un lascito che la contessa Nerina Armandi Avogli donò al Comune di Bologna nel 1916, quando il sindaco era Francesco Zanardi, lo stesso che fece edificare il Forno del Pane, oggi sede del MAMbo.