Volley la sincerità di Giannelli | Non il risultato che volevamo ma ce lo siamo meritati

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il sogno dell’oro olimpico rimane tale per l’Ital. Gli azzurri, infatti, hanno perso la semifinale dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 con un secco ko con il punteggio di 0-3 contro i padroni di casa della Francia (20-25, 21-25, 21-25) e, di conseguenza, ora dovranno rimboccarsi le maniche nella finale per il terzo e quarto posto. Una sfida che ha visto l’Italia soccombere abbastanza nettamente in ogni parziale ed in ogni settore del gioco. Dopo la clamorosa rimonta nei quarti di finale contro il Giappone, quindi, la nostra formazione non è riuscita a ripetersi, cedendo di schianto ai transalpini.