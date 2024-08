Vaticano | su fine vita spazio mediazione

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 8 agosto 2024) 12.30 No all'eutanasia,sì alle cure palliative ma anche uno "per la ricerca di mediazioni sul piano legislativo".E' la posizione della Pontificia Accademia per laespressa sulnel Vadmecum'Piccolo lessico del' Nel documento si ripropone il no netto dell'eutanasia, dell'accanimento terapeutico, il rilancio delle cure palliative e del testamento biologico, la necesità di trovare"un punto diaccettabile fra posizioni differenti"sul suicidio assistito,la possibilità di stop alimentazione e idratazione.