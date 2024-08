Usa2024 Trump | Kamala non vede giornalisti perchè incompetente

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 8 agosto 2024) New York, 8 ago. (askanews) – L’ex presidente Donald, in post pubblicato giovedì ha attaccato la sua sfidante alla Casa Biancanon ha organizzato o partecipato a nessuna conferenza stampa. “si rifiuta di rilasciare interviste perché il suo team si rende conto che non è in grado di rispondere alle domande, proprio come Biden non è stato in grado di rispondere alle domande, ma per motivi diversi” ha detto, aggiungendo: Lui è semplicemente ‘finito’ e lei è semplicemente ‘'”. La campagna dell’ex presidente ha poi pubblicato una dichiarazione indirizzata alla Harris, dove chiede: “Quando si terrà la tua prossima conferenza stampa?”, insistendo sulle critiche mosse dae dal suo vicepresidente sull’assenza di un dibattito con i media. L'articolononproviene da Ildenaro.it.