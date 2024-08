Ultime Notizie Roma del 08-08-2024 ore 07 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 8 agosto 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio e con un grande International canale televisivo in lingua farsi con sede a Londra il presidente iraniano Ma per chi ha chiesto la guida Suprema degli Ayatollah ali khamenei di evitare un attacco diretto e avvertendo che un’escalation potrebbe portare Israele a devastare infrastrutture obiettivi energetici e a paralizzare l’economia del paese i tre concerti dei vip presenti e Vienna questa settimana sono stati cancellati e non ci hanno gli organizzatori dopo che la Polizia ha diramato oradi possibili attentati di matrice islamista proprio in occasione degli show allo stadio ma gli arresti sono due in Ucraina le forze Sono avanzate per 10 km in regione di cusco in Russia tra le continue operazioni offensive in territorio Russo dal 7 agosto lo scrive nel suo ultimo rapporto l’istituto ...